Kaká marca no fim e estreia com empate na liga norte-americana

Foi apenas o primeiro jogo, mas Kaká já deu mostras do que fará no futebol dos Estados Unidos. Batendo falta, o brasileiro marcou o gol de empate do Orlando City contra o New York City, neste domingo, pela primeira rodada da Major League Soccer.

Grande estrela do jogo disputado no Orlando Citrus Bowl, o meia quase teve uma estreia com gosto amargo, já que o Orlando City perdia o jogo até os minutos finais, graças ao gol marcado por Diskerud, que chutou com categoria após receber passe do espanhol David Villa, grande estrela do New York City.

Porém, Kaká contou com a sorte para brilhar. Em cobrança de falta, a bola desviou na barreira e foi no contrapé do goleiro Saunders, que nada pôde fazer. O gol, marcado já nos acréscimos do segundo tempo, gerou muita festa nos mais de 62.000 torcedores presentes ao estádio.

Com o empate, tanto Orlando City quanto New York City somam seus primeiros pontos na Major League Soccer. As equipes, que disputam a Conferência Leste, estão atrás do Toronto FC e do DC United, que venceram na primeira rodada.

Na próxima rodada, enquanto a equipe de Nova York encara o New England Revolution, o Orlando City, de Kaká, joga fora de casa contra o Houston Dynamo.