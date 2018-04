Kaká marca primeiro gol pelo Real Madrid em goleada

No jogo disputado no Estádio Signal Iduna Park, em Dortmund, Kaká já desequilibrou logo aos três minutos, quando fez um passe de letra para Esteban Granero. O meia espanhol ficou na cara do gol e tocou na saída do goleiro. No restante do primeiro tempo o Real seguiu melhor e o português Cristino Ronaldo, outro galáctico madrilenho, tentou alguns chutes de fora da área, mas provou que não estava em um bom dia.

No segundo tempo, não demorou para o Real ampliar a vantagem. Com três minutos, o holandês Robben marcou um lindo gol, pegando a sobra de bola na entrada da área a batendo de primeira, no ângulo superior esquerdo do goleiro. Já aos 28, Robben voltou a fazer boa jogada, driblou o goleiro, e tocou atrás para a chegada do argentino Higuaín, que só teve o trabalho de empurrar a bola para as redes.

O primeiro gol de Kaká pelo Real saiu três minutos depois. Em cobrança de pênalti sofrido por Robben, o brasileiro bateu no canto direito, sem chances de defesa paro goleiro. Logo depois, o meia saiu para a entrada de Raúl, que começou no banco de reservas, enquanto o ataque foi formado inicialmente por Ronaldo e pelo francês Benzema. Aos 44, ainda deu tempo para o experiente atacante espanhol marcar o seu e fechar a goleada.

O amistoso em Dortmund foi a quarta partida de Kaká pelo Real Madrid. Agora, o time espanhol e o brasileiro voltam a campo na próxima terça-feira, quando enfrentam o Milan, ex-equipe de Kaká, pelo Troféu Santiago Bernabéu, em Madri.