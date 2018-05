Kaká, Marta e Cristiane são finalistas em prêmio da Fifa

A Fifa anunciou nesta segunda-feira os finalistas ao prêmio de melhor jogador e jogadora do mundo de 2009, que será entregue no próximo dia 21, em Zurique, na Suíça. O meia Kaká, do Real Madrid, está entre os cinco principais nomes divulgados pela entidade para premiação masculina.

Além de Kaká, o português Cristiano Ronaldo, também do Real, o argentino Messi (grande favorito a ser eleito o maior do mundo) e os espanhóis Iniesta e Xavi, esses três últimos do Barcelona, são os outros finalistas na votação que é realizada por meio da participação de treinadores e capitães de seleções nacionais de todo o mundo.

Os eleitores em questão já deram os seus votos após receberem uma lista de indicados ao prêmio elaborada por especialistas da Comissão de Futebol da Fifa.

Entre as mulheres, Marta, atual tricampeã da premiação feminina, está entre as finalistas ao lado da compatriota Cristiane, companheira de clube no Santos, das alemãs Inka Grings e Birgit Prinz e da inglesa Kelly Smith.

A lista divulgou as finalistas ao prêmio nesta segunda-feira depois ter anunciado, no último dia 30 de outubro, uma lista de 23 candidatos a melhor jogador do mundo e uma outra com 10 concorrentes à honraria entre as mulheres. Nesta listagem inicial de jogadores do prêmio masculino também estavam os nomes do meia Diego, da Juventus, e do atacante Luís Fabiano, do Sevilla.

Na votação realizada no ano passado, Cristiano Ronaldo foi eleito o melhor jogador do mundo com a camisa do Manchester United, depois de Kaká ter vencido a eleição em 2007, quando defendia o Milan.