Kaká na seleção do resto do mundo Depois de disputar a Copa do Mundo, Kaká foi novamente lembrado pelo técnico Luiz Felipe Scolari - desta vez, para defender a seleção do resto do mundo. O meia do São Paulo foi o único jogador brasileiro atuando no País convocado para o amistoso contra o Real Madrid, em comemoração ao centenário do clube espanhol. O jogo será no dia 18, no Estádio Santiago Bernabeu, em Madri. Kaká jogará ao lado de renomados jogadores estrangeiros, como os ingleses David Beckham e Rio Ferdinand; e o alemão Oliver Kahn, eleito o melhor da Copa e adversário do Brasil na final, em Yokohama. A convocação de Kaká mostra mais uma vez seu carisma junto a Felipão. O jogador está em férias, mas retomará os treinamentos na próxima semana. A participação neste amistoso encerra bem uma temporada que, apesar da eliminação do São Paulo do Campeonato Brasileiro, foi gratificante para Kaká. O jogador de 20 anos foi a grande surpresa da lista de Scolari para a Copa. É verdade que quase não jogou - atuou poucos minutos na vitória (5 a 2) contra a Costa Rica, na primeira fase -, mas ganhou experiência e se credenciou para futuras convocações. Para a próxima temporada, os dirigentes do São Paulo já perceberam que será muito difícil segurar Kaká no São Paulo. As principais especulações vieram da Inglaterra, principalmente do Manchester United, mas o procurador do atleta, Wagner Ribeiro, sempre desconversou. Rogério Ceni já faz trabalhos de recuperação da artroscopia que sofreu no joelho direito, quinta-feira. Capitão do São Paulo, o goleiro recebeu alta no mesmo dia e o médico do clube, José Sanches, acredita que a recuperação será rápida. "Como a cirurgia é relativamente simples, acredito que o Rogério poderá treinar normalmente já a partir da reapresentação do grupo (dia 2 de janeiro)", disse o médico. Rogério está fazendo tratamento no Centro de Treinamento junto com Maldonado, Gabriel e Reinaldo, que se recuperam de contusões. Os demais jogadores estão de férias.