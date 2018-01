Kaká não aceita prorrogar contrato O São Paulo propôs a Kaká uma prorrogação em seu contrato. O objetivo era aumentar o vínculo para até o fim de 2006 ? o atual vai até junho de 2005. A idéia partiu de dois grupos de empresários, que levaram a proposta ao presidente Marcelo Portugal Gouvêa. Eles bancariam parte do aumento salarial do jogador e, posteriormente, teriam partipação em uma eventual venda. O meia, porém, não aceitou. Seu empresário, Wagner Ribeiro, acha que o atleta pode acertar com algum clube europeu ainda neste ano. ?Dois grupos queriam bancar essa renovação até 2006, mas o Kaká não quis, não se mostrou interessado?, disse Gouvêa à Rádio Globo. Os são-paulinos acham que o meia poderia se valorizar e ser negociado por um bom valor após a Copa da Alemanha, em 2006.