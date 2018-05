Kaká não descarta seleção e diz que Rogério Ceni será 'excelente treinador'

O treinador da seleção mudou, mas a meta de Kaká continua sendo o retorno ao time nacional. O meia admite que ainda não está em condições de voltar à equipe, agora comandada por Tite, mas não descarta um retorno futuro caso consiga se "encaixar no quebra-cabeças" do treinador.

"A minha relação com a seleção sempre foi muito boa. Não é o que eu penso agora, mas se algum momento eu estiver em condições e o Tite achar que eu posso me encaixar no esquema dele, no quebra-cabeças, eu não descartaria pensar nessa possibilidade. Mas tudo tem o seu tempo", afirmou Kaká, nesta quinta-feira, em São Paulo.

O meia mantém a cautela em relação a uma chance na seleção porque diz estar ciente do bom momento vivido pela equipe, graças ao esquema encontrado por Tite. "O momento da seleção é excelente. O Tite vem fazendo um ótimo trabalho. A gente tem visto os resultados. Vou torcer para a seleção ganhar da Argentina hoje (quinta)", disse, referindo-se ao duelo válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, no Mineirão, em Belo Horizonte.

Kaká foi convocado para a seleção pela última vez para a Copa América Centenário, em junho, porém foi cortado de última hora por conta de um problema físico. Ao final da competição, com o Brasil eliminado de forma precoce, o técnico Dunga foi demitido. Tite assumiu logo em seguida e ainda não lembrou de Kaká em suas listas.

No Brasil, após ver seu time ser eliminado antes dos playoffs da Major League Soccer (MLS, a liga norte-americana de futebol), Kaká diz acompanhar o São Paulo, seu ex-time. Questionado sobre a possibilidade de ver Rogério Ceni, seu ex-colega de time, assumir como novo treinador, o meia tenta ser cuidadoso.

"É hipótese ainda. O Rogério tem muito talento dentro e fora de campo. Como líder, acredito que ele tem todas as qualidades. É uma hipótese, ainda estão sondando. Mas com certeza ele será um excelente treinador. Ele está se preparando, conversei com ele dias atrás. Está fazendo cursos na Inglaterra. Agora, quando vai ser sua estreia, se vai ser no São Paulo, a gente vai ter que esperar um pouquinho", declarou.

Quanto à temporada do São Paulo, Kaká disse que o time terá que aprender rapidamente as lições para não repetir o desempenho deste ano, quando correu risco de ser rebaixado no Brasileirão.

"Foi um ano difícil para o São Paulo, mas eu sou sempre muito otimista. Eu acredito que o ano foi de muitas lições e aprendizado para o São Paulo. Fiquei muito feliz com a volta do Marco Aurélio (Cunha, diretor executivo de futebol do clube), é um cara que ajuda muito. Agora o São Paulo tem que pensar no que foi feito de errado para não repetir no próximo ano", encerrou.