Kaká não estará na lista de Parreira Sem o meia Kaká, do São Paulo, o técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, convoca os últimos três jogadores para o amistoso contra a China, dia 12, em Guangzhou, amanhã, às 12h, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na Barra da Tijuca, zona oeste. A pedido dos dirigentes do Tricolor e por causa do período em que ficou com a seleção sub-23, o jogador, antes certo na lista, agora deverá ceder seu lugar para o companheiro de clube Ricardinho ou Kléberson, do Atlético-PR. Para o lugar de Kaká, Ricardinho, que também teve um pedido de dispensa encaminhado pelo São Paulo, é o favorito à vaga. No entanto, o acerto contratual de Kléberson com o Atlético-PR aumentou suas chances de convocação. Além de um meia, Parreira vai convocar um goleiro e um zagueiro para completar a lista de 22 jogadores do confronto contra os chineses. O goleiro Marcos, do Palmeiras, e o zagueiro Anderson Polga, do Grêmio, são os mais cotados. Mas, o titular do gol do Flamengo, Júlio César, e o zagueiro Fábio Luciano, do Corinthians, também têm chances de ser convocados e podem ser as surpresas preparadas pelo treinador. A previsão é a de que os jogadores do Brasil embarquem para a China no sábado, à noite. E cheguem na segunda-feira pela manhã a Guangzhou. Após os chineses, a seleção enfrenta Portugal, no dia 29 de março, e os Estados Unidos, no dia 30 de abril. Na última terça-feira, dia 28, Parreira convocou 19 jogadores brasileiros que atuam por clubes no exterior. Os listados foram: Dida (Milan), Cafu (Roma), Belletti (Villareal), Roberto Carlos (Real Madrid), Junior (Parma), Juan (Bayer Leverkusen), Edmilson (Lyon-FRA), Roque Junior (Milan), Emerson (Roma), Zé Roberto (Bayern de Munique), Juninho Pernambucano (Lyon), Flávio Conceição (Real Madrid), Gilberto Silva (Arsenal), Denílson (Bétis), Adriano (Parma), Amoroso (Borussia), Rivaldo (Milan), Ronaldinho Gaúcho (PSG) e Ronaldo (Real Madrid).