Kaká não pára de receber elogios na Itália O ótimo rendimento que Kaká vem tendo com a camisa do Milan impressiona até o jogador que foi relegado por ele ao banco de reservas. O português Rui Costa admitiu nesta sexta-feira que não pode reclamar de sua situação. "É claro que ninguém gosta de não jogar, mas não estou fora do time por estar jogando mal e sim porque em meu lugar está um jogador que em pouco tempo ganhará a ?Bola de Ouro?. Kaká é realmente um craque." A ?Bola de Ouro? é o troféu mais cobiçado do futebol europeu e é entregue em dezembro pela revista France Football ao melhor jogador do ano em atividade no continente. Rivaldo e Ronaldo são os brasileiros que já o conquistaram. Na temporada passada, Rui Costa se revezava com Rivaldo na posição. Nesta, foi engolido por Kaká. "O importante é que me sinto útil ao time e estou sempre pronto para ajudar quando sou chamado", revelou o português. Kaká é o vice-artilheiro do time na temporada, com 13 gols - nove no Campeonato Italiano e quatro na Liga dos Campeões -, atrás apenas do ucraniano Shevchenko. Ele está escalado para o jogo de domingo contra o Modena, fora de casa - toda rodada do Campeonato Italiano será domingo. O Milan lidera com nove pontos de vantagem sobre a Juventus e 11 sobre a Roma, que tem uma partida a menos - o clássico com a Lazio foi suspenso no segundo tempo por falta de segurança no estádio Olímpico e ainda não tem data para ser jogado de novo. Na quarta-feira, o Milan jogará fora de casa contra o La Coruña pela Liga dos Campeões. Na partida de ida, ganhou por 4 a 1, o que lhe permite perder por dois gols de diferença para chegar à semifinal contra o ganhador do confronto entre Lyon e Porto. O clássico da rodada será jogado em Milão, onde a Inter receberá a Juventus. Os jogos que completarão a 31ª rodada são os seguintes: Ancona x Sampdoria, Bologna x Reggina, Chievo x Parma, Empoli x Perugia, Lazio x Siena, Lecce x Roma e Udinese x Brescia.