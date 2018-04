Kaká nega que queira deixar Itália após incidentes violentos

O meia Kaká, do Milan, negou que deseje abandonar o futebol italiano após os últimos incidentes violentos nos campos do país. "Nunca disse que queria deixar a Itália. Simplesmente disse que a espiral de violência pode afastar alguns jogadores importantes. Após o escândalo de fraude esportiva da temporada 2004/2005, alguns deixaram a Itália. Mas eu prolonguei meu contrato com o Milan até 2011. Não sou um ingrato", disse Kaká, em declarações ao diário italiano Corriere della Sera. Em entrevista realizada no Brasil, onde está concentrado com a seleção, o meia se disse "surpreso" com a reação às declarações que realizou criticando a violência. "Estou surpreso. Disseram que eu era ingrato, mas estou agradecido ao futebol italiano e ao Milan. Estou próximo de conquistar a Bola de Ouro, e devo dizer que é graças ao Milan e à Itália. Só quis dar um alarme, uma advertência (...) foi para oferecer uma contribuição para ajudar ao futebol no qual jogo", afirmou. Segundo Kaká, suas palavras não eram uma "crítica" à Itália. "Mas é justo saber que toda essa violência pode pesar muito sobre a escolha daqueles que poderiam pensar em jogar no futebol italiano", afirmou. Kaká negou as informações que afirmam que já teria chegado a um acordo para a renovação de seu contrato com o Milan por mais uma temporada, até 30 de junho de 2012. Sobre os boatos que apontam uma hipotética transferência para o Real Madrid, no entanto, o jogador foi diplomático. "Há dois anos, o Barcelona não pensava nem de longe em vender Ronaldinho Gaúcho. Agora, por outro lado, não já é intocável. Caso um dia o Milan não esteja contente comigo... eu, no entanto, estou muito bem no clube", disse. Sobre a disputa pela Bola de Ouro 2007, que acontecerá no início de dezembro, e para a qual é considerado o grande favorito, Kaká disse que agora começa a se sentir um pouco ansioso. "Vejo que meu nome circula com mais força. Mas ninguém ainda entrou em contato comigo. Ronaldo brincou comigo, dizendo que normalmente o ganhador é avisado um mês antes. Se ninguém te ligou ainda, me disse, significa que outro ganhou. Mas não acreditei em sua piada", disse. O brasileiro disse considerar seus companheiros Pirlo e Maldini, do Milan, como os maiores rivais na disputa da Bola de Ouro, junto ao português Cristiano Ronaldo (Manchester United) e ao argentino Messi (Barcelona).