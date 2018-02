´Kaká no Real, e Gaúcho no Milan é ilusão´, diz dirigente O vice-presidente do Milan, Adriano Galliani, disse que só pode ser considerado "um sonho" falar da ida de Kaká para o Real Madrid e da de Ronaldinho Gaúcho para o Milan, onde Ronaldo foi muito bem recebido e conseguiu "conquistar" todos os torcedores da equipe. Em uma entrevista à rede de televisão laSexta que será exibida neste domingo, Galliani também diz que sua equipe não descarta ter Rijkaard como treinador quando este deixar o Barcelona. Além disso, recomenda o Real Madrid a manter sua confiança em Fabio Capello. Segundo Galliani, o Milan não contratou Ronaldo no meio do ano passado porque o Real Madrid "pedia um valor muito alto, 35 milhões de euros (cerca de R$ 97 milhões)", o que obrigou o clube a esperar até dezembro para contratar o brasileiro. "Todos os torcedores do Milan estão apaixonados por Ronaldo. Não há problemas pelo fato de ele ter jogado na Inter. Ele está bem, emagreceu, não tem qualquer problema físico e estamos muito satisfeitos com ele", afirma Galliani, reiterando que "Kaka está perfeitamente bem no Milan". O italiano desmentiu as declarações recentes de Franco Baldini, secretário técnico do Real Madrid, sobre uma oferta feita no meio do ano passado para que Kaká fosse para o clube catalão, assim como as informações que dão conta de contatos iniciados pelo Milan para contratar o atacante Ronaldinho Gaúcho, do Barça. "Sinto decepcionar os espectadores espanhóis, mas Kaká está no Milan. Não acho que o Barça vá vender Ronaldinho Gaúcho, como nós não o faremos com Kaká. Se o Barça decidir que está a venda, iríamos atrás dele. Mas Ronaldinho Gaúcho ir para o Milan e Kaká para o Real são apenas sonhos", afirma na entrevista. Galliani diz ainda que Carlo Ancelotti continuará "muitos anos no Milan" e nega ter tentado contratar o holandês Frank Rijkaard, embora não descarte fazê-lo futuramente. "Ele está no Barcelona e acho que continuará lá por muito tempo, mas, certamente, o dia em que não estiver no Barcelona será uma das possibilidades para ocupar o banco do Milan", disse. O vice-presidente do clube milanês, que lembrou a quinta presença consecutiva de sua equipe nas quartas-de-final da Liga dos Campeões competição na qual busca seu sétimo título, afirma que a situação de Fabio Capello no banco do Real Madrid "o surpreende", pois trata-se de "um grande treinador", que ganhou títulos com o Milan.