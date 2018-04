Kaká, no Real Madrid, reencontra Milan na Liga dos Campeões

A Uefa definiu nesta quinta-feira, através de sorteio, os grupos da Liga dos Campeões. E a competição terá o reencontro do brasileiro Kaká com o Milan. O time italiano, cabeça de chave do Grupo C, vai enfrentar o Real Madrid, que adquiriu o meia nesta temporada por 65 milhões de euros.

A presença dos dois times no mesmo grupo foi possível porque o Real Madrid, maior campeão da competição, não foi cabeça de chave. Assim, a nova versão dos galácticos terá um duelo complicado na fase de grupos contra o time dirigido pelo brasileiro Leonardo. Olympique de Marselha e Zurich completam a chave.

O sorteio dos grupos também definiu outro encontro entre jogadores e seus ex-clubes. Barcelona e Inter de Milão caíram no Grupo F e prometem fazer dois duelos eletrizantes. Com isso, Ibrahimovic, hoje na Espanha, e Eto'o, agora no time italiano, vão se enfrentar. Campeão da Liga dos Campeões, espanhol e da Copa do Rei na última temporada, o time catalão vai duelar com os atuais tetracampeões italianos, mas que não tiveram sucesso nas últimas edições da competição. Dínamo de Kiev e Rubin Kazan são os outros dois times do grupo.

O Grupo A também terá um duelo entre dois gigantes europeus. Bayern de Munique e Juventus estão na chave e devem dominar a luta por vagas na fase seguinte. O Bordeaux e o Maccabi Haifa, de Israel, completam a chave.

Outros grandes times da Europa tiveram mais sorte no sorteio. O Manchester United, vice-campeão na última temporada, vai enfrentar CSKA Moscou, Besiktas e Wolfsburg. O Chelsea, que foi eliminado pelo Barcelona nas semifinais, vai duelar com Porto, Atlético de Madrid e Apoel, do Chipre. O Arsenal também não deve ter muitas dificuldades para avançar. Seus adversários serão AZ Alkmaar, Olympiakos e Standard Liège. Já o Liverpool vai enfrentar Lyon, Fiorentina e Debrecen, da Hungria. A fase de grupos da Liga dos Campeões será disputada entre os dias 15 de setembro e 9 de dezembro.

Os dois primeiros colocados de cada chave se classificam para as oitavas de final.

Confira os grupos:

Grupo A

Bayern de Munique (Alemanha)

Juventus (Itália)

Bordeaux (França)

Maccabi Haifa (Israel)

Grupo B

Manchester United (Inglaterra)

CSKA Moscou (Rússia)

Besiktas (Turquia)

Wolfsburg (Alemanha)

Grupo C

Milan (Itália)

Real Madrid (Espanha)

Olympique de Marselha (França)

Zurich (Suíça)

Grupo D

Chelsea (Inglaterra)

Porto (Portugal)

Atlético de Madrid (Espanha)

Apoel (Chipre)

Grupo E

Liverpool (Inglaterra)

Lyon (França)

Fiorentina (Itália)

Debrecen (Hungria)

Grupo F

Barcelona (Espanha)

Inter de Milão (Itália)

Dynamo de Kiev (Ucrânia)

Rubin Kazan (Rússia)

Grupo G

Sevilla (Espanha)

Rangers (Escócia)

Stuttgart (Alemanha)

Unirea Urziceni (Romênia)

Grupo H

Arsenal (Inglaterra)

AZ Alkmaar (Holanda)

Olympiakos (Grécia)

Standard Liège (Bélgica)