Kaká nos passos de Leonardo no Milan O Milan está disposto a entrar na briga para contratar Kaká no meio do ano, quando será reaberto o mercado de transferências em toda a Europa. A direção do clube italiano está seguindo atentamente os passos do meia são-paulino e impressionada não apenas com o seu talento, mas também com as informações que obteve sobre o seu perfil fora do campo. A imagem de um jovem educado, de boa família e que não se mete em confusões agrada muito ao comando milanista, que vê nele um comportamento semelhante ao de Leonardo. Leia mais no Jornal da Tarde