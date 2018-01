Kaká: novo motivo de alegria para Oswaldo O técnico Oswaldo de Oliveira terá mais um motivo para sorrir no São Paulo. Depois das duas vitórias consecutivas do time no Brasileiro, seu maior desejo será realizado. A partir de hoje, Kaká voltará a treinar com bola. Depois de ficar afastado desde a primeira partida decisiva do Campeonato Paulista, dia 16 de março, o jogador terá pela frente dez dias fundamentais para seu retorno à equipe. Leia mais no Jornal da Tarde