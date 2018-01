Kaká, o novo problema do São Paulo A vitória do São Paulo diante do Goiás e a subida na tabela do Campeonato Brasileiro para o terceiro lugar serviram para maquiar um problema que preocupa demais os dirigentes do clube: a péssima fase de Kaká. O jovem meia que acabou de completar 21 anos não só jogou muito mal no sábado como foi expulso infantilmente, complicou a partida. Saiu vaiado pelos torcedores. Foi criticado sutilmente por Rojas. Não enfrentará o Guarani em Campinas no próximo sábado. "Nós tínhamos um jogador a mais quando o Kaká foi expulso. Lógico que foi sem intenção, só que a sua saída nos atrapalhou. Ele era um homem importante na ligação do meio de campo com o ataque. Isso não poderia acontecer", reconhecia o treinador. Só que não haverá qualquer punição ao jogador que chutou o joelho de Gil Baiano. "Se nós perdoamos o Carlos Alberto que teve duas expulsões seguidas, não teria lógica cobrar multa do Kaká. Ele é um jogador jovem que não está conseguindo mostrar tudo o que sabe em campo. É uma fase momentânea, só que contará com todo o nosso apoio", revela o auxiliar Milton Cruz. As expectativas de Kaká se frustaram com o passar dos últimos meses. No início de 2003 quando fechou contrato com a Traffic para administrar sua imagem ele tinha certeza que sua carreira teria grande ascensão e que seria negociado com a Europa. Sonhava abertamente com dois clubes. "Eu adoraria atuar pelo Milan ou pelo Real Madrid", dizia, sorridente. Ele sabia que o ex-jogador do São Paulo, Leonardo, fazia um lobby grande pela sua contratação já que assumiu cargo administrativo no time italiano. Leonardo fez a sua parte. Mas Kaká, não. Em um ano ganhou 11 quilos de massa muscular. Perdeu velocidade, arranque e ainda teve duas contusões. A primeira foi uma contratura na coxa direita e depois uma torção nos ligamentos do tornozelo direito. Seu futebol caiu muito. Os observadores do Milan no Brasil não recomendaram a contratação de Kaká. Gostaram muito mais de Carlos Alberto do Fluminense. Quanto ao Real Madrid, suas chances acabaram com a contratação de Beckham. Fora as últimas observações de Kaká não recomendam o investimento no jogador. A diretoria do clube continua exigindo a multa de US$ 20 milhões para liberá-lo. A saída seria um clube de menor expressão. Mas só que não há candidatos. O presidente do São Paulo, Marcelo Portugal Gouvêa, é objetivo a respeito de Kaká. "Não há nenhum clube interessado no jogador. Ninguém nos consultou sobre qualquer negociação." O jovem meia tem demonstrado a sua instabilidade fugindo de entrevistas. E quando fala, o superintendente Marco Aurélio Cunha policia de perto para impedir qualquer desabafo do jogador. A Copa Ouro que será disputada pela Seleção Brasileira sub-23 é vista como ideal para Kaká escapar da pressão no São Paulo. No clube todos sabem que ele e Júlio Baptista serão convocados para o torneio que será disputado no próximo mês. Para a partida contra o Guarani, além de Kaká, o time também não terá o lateral Fabiano, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. E também Reinaldo que se despediu diante do Goiás. "Eu gostaria de voltar se não acertar minha situação com o meu clube francês", dizia o atacante. Só que vai ficar na vontade. "Nós tentamos antes prorrogar o seu empréstimo. Ele agora vai mesmo para o Paris Saint-Germain. Se não acertar sua permanência lá, ele não volta ao São Paulo", jurava neste domingo o presidente Portugal Gouvêa.