Kaká passa por artroscopia no joelho esquerdo nesta sexta

O meia Kaká fará, nesta sexta-feira, uma artroscopia para limpar fragmentos do joelho esquerdo. A operação será conduzida pelo médico da seleção brasileira, José Luiz Runco, no Rio de Janeiro. O procedimento irá ocorrer no Hospital Pasteur, no Méier, na zona norte, às 10 horas. Por mais simples que a intervenção cirurgia seja, ela tirará o jogador do Milan dos amistosos do Brasil nos Estados Unidos, contra as seleções de Canadá e Venezuela, e coloca em risco sua participação nos dois próximos duelos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2010 - dia 15 de junho contra o líder Paraguai, em Assunção; e dia 18, em Belo Horizonte, contra a Argentina. O incômodo no joelho esquerdo atrapalhou Kaká durante toda a temporada na Itália. A artroscopia ‘explorativa’ a que ele se submeterá era uma das opções recomendadas pelo próprio médico do clube italiano, Massimiliano Sala, que está no Brasil para acompanhar Runco na operação. Runco e Massimiliano se conheceram quando o médico italiano esteve no Rio de Janeiro para acompanhar o tratamento do atacante Ronaldo no início deste ano. Informantes da Itália disseram que Kaká ficará fora de combate ao menos 15 dias, mas que esse tempo de recuperação vai depender do que Runco encontrar em sua ‘exploração’ no joelho esquerdo do jogador. Dois furos serão feitos para a introdução de uma câmera e de uma espécie de pinça. Só depois de aberto é que Runco e sua equipe saberão ao certo a gravidade do problema. Kaká deverá deixar o Rio no sábado. Nesta quinta o jogador, sua mulher, grávida, e familiares estiveram na 16.ª Marcha para Jesus, evento promovido em São Paulo pela Fundação Renascer, da qual Kaká faz parte, e outras igrejas evangélicas. A concentração dos fiéis foi na Praça Campo de Bagatelle, na zona norte da capital paulista. TEMPORADA DIFÍCIL A primeira metade de 2008 foi complicada para Kaká. Eleito o melhor jogador do mundo em 2007, quando levou o Milan ao título da Liga dos Campeões e do Mundial de Clubes da Fifa, o jogador ficou fora de várias partidas por causa das dores no joelho. Longe de apresentar as melhores condições físicas, Kaká não conseguiu ajudar o time a conquistar o título da Europa mais uma vez. Além disso, o Milan sequer conseguiu garantir uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões, pois ficou apenas na quinta colocação do Italiano, atrás da Fiorentina. Longe da competição continental, Kaká pediu para participar dos Jogos no time olímpico de Dunga. Receoso de ficar sem seu melhor jogador, o Milan não quer liberá-lo. A lesão pode ser mais um empecilho. REFORÇOS NO MILAN? Enquanto o clube italiano não se decide por Ronaldinho Gaúcho, que deverá mesmo deixar o Barcelona, outros nomes começam a ser especulados na Itália. E todos dizem respeito ao ataque. Nomes como os de Samuel Eto’o (Barcelona), Didier Drogba (Chelsea) e Adebayor (Arsenal) são especulados no Milan. Para a posição, o clube tem Alexandre Pato e os italianos Pippo Inzaghi e Gilardino. Ronaldo ainda tem contrato, mas não ficará.