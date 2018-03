Kaká passa por cirurgia no joelho e desfalcará seleção

O meia Kaká, do Milan e da seleção brasileira, submeteu-se nesta sexta-feira a uma artroscopia no joelho esquerdo em um hospital no Rio e sua recuperação deve durar 15 dias, informou a assessoria de imprensa do atleta. Simples e rápida, a artroscopia foi considerada um sucesso. O jogador, eleito melhor do mundo na última temporada pela Fifa, foi operado pelo médico José Luis Runco, da seleção brasileira. Kaká deverá deixar o hospital apenas neste sábado, quando já começa a fisioterapia, provavelmente no CCT do São Paulo. Com a operação, o jogador do Milan ficará fora dos amistosos da seleção contra o Canadá no dia 31 de maio e contra a Venezuela no dia 6 de junho. Porém, o meio-campista tem chances de voltar nas duas próximas rodadas das Eliminatórias da Copa: dia 15 de junho, contra o Paraguai, em Assunção, e dia 18 de junho, contra a Argentina, em Belo Horizonte. (com Agência Estado)