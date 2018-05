Kaká passará a semana se recuperando de uma pubalgia

Uma pubalgia fez Kaká treinar novamente separado do restante do elenco do Real Madrid nesta quarta-feira, repetindo o que já havia ocorrido na terça-feira, na reapresentação do elenco madrilenho. Segundo informou o clube espanhol, o meia brasileiro seguirá em recuperação durante toda a semana e passará por tratamento médico e fisioterápico.

Assim, a participação de Kaká na partida de sábado contra o Almería, no Santiago Bernabéu, em Madri, está praticamente descartada. A grande expectativa do clube espanhol, no entanto, é ter Kaká inteiramente recuperado para enfrentar o Olympique de Marselha pela Liga dos Campeões, na França, no próximo dia 8. Um empate garante o Real Madrid na próxima fase.

As dores de Kaká começaram após a seleção brasileira disputar os amistosos contra Inglaterra e Omã, no Oriente Médio, em novembro. Desde então, os problemas apenas pioraram.

A notícia do possível desfalque do meia brasileiro surge exatamente uma semana depois do retorno de Cristiano Ronaldo, que ficou afastado por quase dois meses devido a um problema no tornozelo direito.