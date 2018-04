Kaká pede atenção e diz que jogo contra Peru será uma guerra

Apesar da diferença de qualidade entre as seleções de Peru e Brasil, o meia Kaká acredita que a partida do próximo domingo, em Lima, pelas Eliminatórias Sul-Americanas, será uma verdadeira guerra. Veja também: Descontraído na seleção, Robinho quer ser o melhor do mundo Classificação das Eliminatórias "Todos os jogos do Brasil, principalmente fora de casa, são sempre complicados", disse o jogador do Milan. "Vai ser guerra. Eles sempre querem ganhar quando jogam com o Brasil. São partidas em que eles jogam a vida." O Brasil não vence fora de casa pelas Eliminatórias desde outubro de 2004, quando bateu a Venezuela. Depois disso, foram cinco jogos, com dois empates e três derrotas. "É uma marca que temos de tentar derrubar. Não sei porque o Brasil não vence." Kaká ainda revelou que está ansioso para jogar no Morumbi, no dia 21 (quarta-feira), contra o Uruguai. "Antes temos de pensar no Peru, mas atuar pela seleção na casa em que me consagrei será muito especial." O Brasil treina na Granja Comary, no Rio, até esta sexta-feira, quando embarca a Lima para enfrentar o Peru. Depois, a equipe retorna para o confronto contra os uruguaios, que será o último do ano da seleção.