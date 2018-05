Kaká pede preparação e calma ao Brasil antes da Copa 2010

Preparação e tranquilidade. Kaká não quer nem imaginar repetir os erros de 2006. Para a Copa de 2010, o principal nome da seleção brasileira, eleito quarto melhor jogador do mundo deste ano, quer garantir que ele e toda a equipe vão chegar ao Mundial da África do Sul em plena forma para disputar o título.

"Teremos de nos concentrar. Sou a favor de uma boa preparação. Podem ocorrer muitas coisas durante a competição. Podemos ganhar ou perder. Mas, se tivermos uma boa preparação, podemos chegar com força. Teremos de usar as duas semanas que temos antes da Copa para treinar bem, para ter tranquilidade e para pensar e nos concentrar", declarou o meia do Real Madrid.

Para Kaká, o modelo usado em Weggis, na Suíça, antes da Copa de 2006 não pode ser repetido. Naquela ocasião, treinos tinham ingressos vendidos a US$ 100 e a pacata cidade nos Alpes se transformou em festa por 15 dias. O resultado foi uma seleção que não entusiasmou e acabou eliminada precocemente.

Apesar de pedir cuidado com a preparação, o jogador descartou que as competições europeias, como a Liga dos Campeões, prejudicarão o desempenho dos brasileiros na Copa. "As duas coisas serão importantes. O principal certamente será a Copa do Mundo. Isso não é a mentalidade de todos. Mas o que não podemos pensar é em separar completamente as duas coisas. A Copa será uma continuação do trabalho que cada jogador fará em seus clubes nesses próximos meses", ressaltou.

Sobre o Mundial, Kaká reiterou que o Brasil entrou no grupo mais difícil da primeira fase e pediu cuidado com Portugal. "É a seleção mais difícil entre nossos primeiros adversários. O grupo formado por esses atletas portugueses é especial. Deco, Simão e outros são grandes atletas, além de Cristiano Ronaldo e Pepe. Eles vão brigar pelo título".

O meia do Real Madrid ainda comentou que o duelo entre Brasil e Portugal não atrapalhará o relacionamento com seu companheiro de equipe Cristiano Ronaldo. "Minha relação com ele é especial, porque Cristiano é companheiro de clube. E ainda tenho a amizade de Pepe no Real. Até a Copa seremos companheiros", avisou.

Por fim, Kaká avisou que tem planos de voltar a jogar no Brasil, mas não será em um curto prazo. "Não dá para ir agora. Mas certamente mais para frente isso vai ocorrer. Para o São Paulo", destacou.