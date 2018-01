Kaká pode ficar fora de decisão Kaká deve ficar fora da partida contra o Santo André, quinta-feira no Morumbi, pelas quartas-de-final do Campeonato Paulista. ?Só se acontecer um milagre para que eu possa entrar em campo?, diz o jogador. ?Se o jogo fosse na quarta-feira, ele estaria fora. Como será na quinta, há uma pequena chance?, diz o médico José Sanches. Leia mais no Jornal da Tarde