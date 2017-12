Kaká promete unir ?fantasia e disciplina? O meia Kaká foi apresentado nesta terça-feira, oficialmente, como o mais novo reforço do Milan. Na concorrida entrevista coletiva de apresentação, o meia brasileiro disse que pretende unir ?fantasia e disciplina? em sua passagem pelo clube italiano. ?Eu pretendo compatibilizar a alegria e a fantasia do futebol brasileiro com a disciplina tática do futebol europeu?, disse o jogador. Kaká foi negociado pelo São Paulo por US$ 8,5 milhões e assinou contrato por quatro temporadas. A estréia ainda não está definida, mas poderá ocorrer já na partida contra o National da Romênia, em amistoso marcado para o próximo sábado, em Bucareste.