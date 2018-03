Kaká pronto para o primeiro "scudetto" Kaká está em sua primeira temporada na Itália ? e fará a festa do título com o Milan. A conquista do scudetto é questão de horas ? no máximo de dias. Se tudo correr bem, pode vir ainda neste domingo, após a realização da 30ª das 34 rodadas do torneio de 2003-04. Para que o círculo se feche, o Milan, 75 pontos, precisa ganhar da Udinese (45), em Údine. Além disso, deve torcer para que a Roma, vice-líder com 67 e sua única sombra, não ganhe do Empoli (antepenúltimo com 27), em casa. Se os romanos vencerem, a diferença continuará a ser de 8 pontos e, pelo menos na teoria pode ser anulada nas três rodadas que faltam. A combinação, pouco provável, incluiria três vitórias da Roma e igual número de derrotas do Milan, que até agora só perdeu uma vez. Essas hipóteses são apenas exercício de lógica. A Roma se contenta com o vice-campeonato, que lhe daria o direito de entrar na chave principal da próxima Liga dos Campeões. A Juventus, em terceiro com 63, pega o Lecce (31). A Internazionale é a 4ª colocada, mas vem muito atrás: tem 52 pontos e recebe a Lazio, em 5º, com 51. O Parma (51) encara desafio delicado na visita à Reggina (29 pontos e ameaçada de rebaixamento). O Perugia (penúltimo com 22) vai sob protesto a Brescia enfrentar o time local, que está com 33 pontos. O presidente Luciano Gaucci ameaçou impedir que seu time entrasse em campo, revoltado com o que considera armação da Federação para mandá-lo para a Série B. A rodada terá ainda os jogos Ancona (10) x Chievo Verona (34), Bologna (35) x Siena (31) e Modena (27) x Sampdoria (45).