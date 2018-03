Kaká pronto para voltar a brilhar Os golaços que marcou contra a Colômbia, no sábado, não apenas levaram a seleção brasileira Sub-23 à semifinal da Copa Ouro, quarta-feira, contra os Estados Unidos, mas fizeram Kaká sentir gostinho que fazia tempo não sentia: o de decidir um jogo. Em entrevista exclusiva para a Agência Estado, o meia do São Paulo falou da importância daquela atuação e de como os momentos difíceis vividos no primeiro semestre - uma contusão na coxa direita o deixou 45 dias sem jogar e as vaias que recebeu da torcida são-paulina -, foram importantes para seu amadurecimento. Leia mais no Estadão