Kaká pronto para voltar. Ou partir Na segunda-feira, o médico José Sanches procurou Oswaldo de Oliveira com a notícia que o técnico esperava desde 16 de março: a data em que Kaká estaria finalmente liberado para voltar aos gramados. ?Pode contar com ele para o jogo contra o Paysandu. O menino está totalmente recuperado?, disse Sanches. Oswaldo ficou tão feliz que quase deu um beijo no médico ao saber que a partir do dia 27 contará com seu ?escudo? de volta. Mas pode ser por pouco tempo: o Milan avisou que vem buscar Kaká. Enquanto as propostas não chegam, Oswaldo de Oliveira comemora o retorno do craque: ?Eu não agüentava mais esperar e esperar. Agora posso dizer que estou feliz.? Leia mais no Jornal da Tarde