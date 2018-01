Kaká quer jogar num grande da Europa Com tantas informações sobre clubes do exterior interessados em seu futebol ? o último seria o Real Madrid ? o meia Kaká já começa a imaginar seu projeto para uma transferência futura. E tem algumas idéias sobre o que o faria deixar o São Paulo para jogar em outro país. ?Quero jogar em um time campeão. E a maioria dos clubes que podem proporcionar isso está na Espanha, Itália, Inglaterra, França ou Alemanha?, diz o jogador. Para o meia, tão importante quanto o salário em dólar são as possibilidades de participar das principais competições européias, como a Copa da Uefa e a Copa dos Campeões, o que fará seu futebol evoluir e, conseqüentemente, ganhar destaque. ?Se é para sair do São Paulo, que seja um lugar no exterior onde possa disputar títulos importantes.? Kaká não teme um dos principais fantasmas dos jogadores brasileiros no exterior. ?Dizem que a Espanha tem um clima e um futebol mais parecidos com os do Brasil, mas acho que não teria problemas de adaptação se fosse para um outro país?, diz o meia. Mesmo assim, a presença de outros jogadores brasileiros em uma futura equipe seria bem-vinda. ?A única coisa de que gostaria é de poder levar a família para ficar junto comigo.? O meia são-paulino também deu dicas sobre o ambiente que gostaria de encontrar em sua nova vida. ?Como já estou acostumado a morar em São Paulo, preferiria morar em uma cidade grande que oferecesse uma certa estrutura?, ressalta. Até por esse motivo, clubes como o Real Madrid, Valência, Barcelona, Manchester, Liverpool, Arsenal, Internazionale, Milan, Juventus e Roma estariam na frente, embora nem o meia, nem seu empresário, Wagner Ribeiro, manifestem publicamente preferências. Kaká, cujo contrato com o São Paulo vai até 2005, garante que não tem pressa em sair. Quer seguir os passos de Careca e Raí, craques do Morumbi que o antecederam, e dar títulos ao São Paulo antes da despedida.