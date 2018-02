Kaká: "Quero jogar e arrebentar" Oswaldo de Oliveira vive uma situação que lembra a vivida por Zagallo na final da Copa do Mundo de 1998. Ele sabe que o time precisa de Kaká tanto quanto a Seleção Brasileira de Ronaldinho no decisão contra a França. O jogador não está completamente recuperado da sua contratura na coxa direita. Mas o time precisa demais dele na final de amanhã diante do Corinthians. O técnico sabe que segundo os médicos ele não tem condições de atuar durante 90 minutos. E está na dúvida se começa ou não a partida com ele. Mas até pelo lado psicológico deve arriscar colocá-lo no início do jogo. Com condições físicas reduzidas seria um desastre mandá-lo a campo com a equipe perdendo para o Corinthians. "Eu sei que o Kaká não tem condições para atuar a partida inteira. E também tenho consciência da sua importância como grande jogador. Vou pensar com muito carinho sobre o que será melhor para o São Paulo. A opinião do Kaká sobre o seu estado atlético será fundamental. Ele terá uma participação importantíssima na sua própria escalação ", antecipa Oswaldo. Dois jogadores deverão ser fundamentais na escalação ou não da maior estrela do São Paulo. "Vai acontecer como foi na primeira partida da decisão. Eu e o Ricardinho fizemos questão de ir no quarto do Kaká e conversar muito com ele sobre jogar ou não. Foi muito produtivo o nosso bate-papo. E deverá se repetir antes desta decisão tão importante para nós", antecipa Rogério Ceni. Os dois líderes não falam abertamente, mas deixam mais do que claro que querem ver o jogador de 20 anos em campo amanhã. Desde o inicio da partida. "Nós estamos preparado para ser campeões sem o Kaká. Mas se ele puder jogar, melhor", deixa escapar Ricardinho. O meia hoje fez questão de não falar com a imprensa. O que tinha de fazer, fez. Pela primeira vez na semana treinou com bola. Participou do tradicional ´rachão´ entre os jogadores. Correu, disputou bola, fez e tomou falta. O treino recreativo serviu quase como uma exibição dele aos jornalistas em Extrema de que estava recuperado. O único senão é que o ´rachão´ durou apenas 38 minutos. Só que não é bem assim. Após o treino, foi levado de maneira abrupta pelo fisioterapeuta Ricardo Sasaki. "Vamos embora, vamos embora. Estamos atrasados", dizia o profissional para evitar que o jogador desse entrevistas. Sasaki teve uma participação efetiva no programa físico que fez Kaká ganhar 11 quilos em um ano e meio para poder superar a marcação dos zagueiros. Mas Kaká está mais do que motivado para não só jogar como decidir essa final. Durante a semana ele deu uma só entrevista na concentração do São Paulo e demonstrou sua raiva do Corinthians. "Eu não serei mais um no campo. Se for assim, não entro. Quero jogar e arrebentar. O São Paulo precisa e merece esse título. Para mim também terá um significado especial. Preciso de uma conquista importante. Ganhei o Rio-São Paulo. Quero vencer este paulista", desabafava. Raiva mesmo ele demonstrou ao ser questionado sobre o seu fraco futebol na primeira partida da decisão. "No Brasil quando o time ganha você vira herói. Quando perde, vira vilão. Já aprendi isso." Kaká também tem um grande incentivo que é a sua mais do que provável transferência para o futebol europeu. Milan e Real Madrid já mandaram emissários interessados no preço do atleta. O São Paulo que está em dificuldade em pagar a premiação em dia aceita os US$ 20 milhões da sua multa contratual. "Eu já me sinto pronto para atuar na Europa. Só que isso depende da diretoria do São Paulo. Só quero sair daqui com a sensação de que o clube foi recompensado por haver apostado tanto em mim", jura.