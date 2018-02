Kaká recebe nesta segunda o prêmio de melhor do mundo

A Fifa, a Europa e o mundo do futebol vão celebrar, nesta segunda-feira, a eficiência de Kaká, do Milan, de 25 anos, às 17 horas (de Brasília), em cerimônia no suntuoso Palácio da Ópera, em Zurique, quando será entregue o prêmio de melhor jogador do mundo da Fifa. Kaká fechará o ano com todas as honrarias possíveis. Foi campeão europeu, campeão do mundo (neste domingo, após vitória sobre o Boca por 4 a 2, no Japão, onde foi eleito o destaque da competição), ganhou o prêmio de melhor de 2007 em eleição da Uefa, da revista France Football e da inglesa World Soccer. Nesta segunda, na Suíça, será homenageado pela última vez antes do Natal. Embora a Fifa faça suspense, vai entregar ao brasileiro o cobiçado troféu de craque do ano, em evento que reunirá grandes nomes do esporte. Os outros dois finalistas são o português Cristiano Ronaldo e o argentino Lionel Messi. Mas, na Europa, já se sabe o vencedor. O ex-são-paulino será o quinto do País a chegar ao topo, depois de Romário, Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho. E o primeiro com ‘estilo europeu’. Astros, como Zidane e Beckenbauer, e comentaristas do Velho Continente apontam diferenças marcantes entre seu jogo e o dos outros quatro. O meia não dá dribles sensacionais como Ronaldinho Gaúcho. Não faz gols tão fantásticos como Romário e Ronaldo. Não encanta tanto quanto Rivaldo já encantou. Kaká é o retrato da eficiência. Sua atuação diante do Boca Juniors simbolizou o que é seu futebol. Marcou um gol e deu passe para outros dois. Na semifinal do Mundial, contra o Urawa Red Diamonds, fez a assistência para Seedorf garantir a vitória. A regularidade impressiona. Foi assim que se tornou ídolo do Milan e passou a ser assediado pelo Real Madrid. Silvio Berlusconi, o chefão italiano, já avisou que não o libera por dinheiro nenhum. Ainda mais agora... "Estou muito feliz, 2007 foi maravilhoso para mim", diz o atleta, que será pai de um menino no próximo ano - sua mulher, a modelo Caroline Celico, está grávida de quatro meses. "Todos os jogadores querem o prêmio da Fifa, é o máximo da carreira." Outros prêmios No feminino, disputam as brasileiras Marta e Cristiane, com a alemã Prinz. Quem também vai receber prêmio é Buru, jogador da seleção brasileira de futebol de areia, por ter sido eleito o melhor do último mundial.