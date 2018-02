Kaká recebe prêmio de melhor do mundo da World Soccer

O meia do Milan e da seleção brasileira Kaká foi eleito o Jogador do Ano pela importante revista britânica World Soccer, nesta quinta-feira. O argentino Lionel Messi, do Barcelona, ficou em segundo lugar na eleição, atrás do português do Manchester United Cristiano Ronaldo. Os três jogadores são exatamente os finalistas do prêmio de melhor do mundo da Fifa, que será entregue na semana que vem. Messi foi eleito o melhor jogador jovem do ano pela segunda temporada consecutiva. Kaká, de 25 anos, que ajudou o Milan a conquistar a Liga dos Campeões em maio, foi o vencedor da Bola de Ouro desta temporada, prêmio entregue pela revista francesa France Football. Leitores de 48 países contribuíram para a votação da World Soccer, e Kaká ficou com 52,8 por cento dos votos. O meia é apenas o segundo jogador nos 26 anos de história do prêmio a ser eleito com mais da metade dos votos. O outro único jogador a conseguir tamanha preferência dos eleitores foi o francês Michel Platini, em 1984. Alex Ferguson, do Manchester United, foi eleito o treinador do ano pela terceira vez, após ter levado seu time ao título inglês pela primeira vez desde 2005. Juande Ramos, que conquistou cinco troféus em 15 meses no Sevilla e atualmente está no Tottenham Hotspur, ficou em segundo, à frente de Carlo Ancelotti, do Milan. A seleção do Iraque conquistou o prêmio de equipe pelo título conquistado na Copa Asiática.