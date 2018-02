Kaká recebe troféu Bola de Ouro 2007 O jogador brasileiro Kaká, do Milan, recebeu neste domingo o troféu Bola de Ouro 2007 da revista especializada France Football. Kaká, que na última temporada conquistou a Liga dos Campeões com o Milan, passou à frente do português Cristiano Ronaldo, do Manchester United, e do argentino Lionel Messi, do Barcelona, que ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente, na votação para o troféu. Até o ano passado, quando o capitão italiano Fabio Cannavaro recebeu o prêmio depois de conduzir a seleção de seu país à glória na Copa do Mundo da Alemanha, 52 jornalistas europeus votavam para escolher um jogador de um time europeu. Este ano, porém, votaram 96 jornalistas de todo o mundo. Kaká recebeu 444 pontos, Cristiano Ronaldo ficou com 277 e Messi obteve 255 pontos. O atacante marfinense Didier Drogba, que joga no Chelsea, foi o quarto colocado, com 108 pontos, e o meio-campista Andrea Pirlo, do AC Milan, ficou em quinto lugar. Pela primeira vez desde 2003 o brasileiro Ronaldinho ficou fora dos cinco primeiros lugares --ele foi o 12o colocado. "Para ser franco, eu já estava mais ou menos esperando isso", afirmou Kaká segundo o site da revista (www.francefootball.fr). "Ganhei a Liga dos Campeões e fui o artilheiro do campeonato. Foi isso o que fez a diferença em relação aos outros jogadores... A chave é essa: você tem que jogar no time vencedor." O elegante Kaká já recebeu os troféus de Jogador do Ano da FIFPro e Melhor Jogador de Clube Europeu do Ano concedido pela UEFA, além de ser o favorito para o troféu de melhor jogador do ano outorgado pela Fifa, que será anunciado ainda este mês. (Por Julien Pretot)