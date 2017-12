Kaká recebe vários elogios na Itália Kaká mal chegou à Itália e se vê cercado de elogios e prognósticos otimistas em relação a seu futuro no Milan. A mais recente previsão de sucesso partiu de José Altafini, o brasileiro que criou raízes no calcio há mais de quatro décadas. Mazzola, como era chamado quando iniciou carreira no ataque do XV de Piracicaba, no fim dos anos 50, hoje é um dos comentaristas esportivos mais conhecidos do país. "Acompanho o futebol de Kaká desde os 17 anos", disse o ex-centroavante de Milan, Napoli, Juventus em entrevista à Gazzetta dello Sport. "Trata-se de um belo jogador e que certamente crescerá na Itália", previu. "Não quero fazer comparações fora de hora, mas seu estilo lembra o de Platini, pois reúne a vocação para o gol e a criatividade." Kaká participou dos treinos desta quarta e o técnico Carlo Ancelotti avisou que pretende observá-lo no sábado à noite, no amistoso que o Milan faz com o National, de Bucareste, na cidade de Cesena, centro da Itália. Há previsão de público de 30 mil pagantes.