Kaká reclama do "negativismo" na seleção Kaká resolveu nesta sexta-feira desabafar contra o que chama de negativismo sobre a seleção brasileira. Chamou atenção para que se veja coisas boas, não só ruins, em um time que derrotou a Argentina por 3 a 1, em jogo de três pontos e não um mero amistoso. Contra o Chile, domingo, mesmo com uma vitória do Brasil, ele já espera as tradicionais críticas. O jogador do Milan, que está na seleção há pouco mais de dois anos, descobriu que é difícil agradar torcida e críticos mesmo depois de uma vitória incontestável contra um adversário tradicional. "É impressionante como a imprensa, críticos e muitas pessoas só querem ver coisas negativas na seleção brasileira. A gente vence a Argentina por 3 a 1 e nada muda. Foi 3 a 1, tudo bem, mas zaga falhou, o Kaká não jogou bem. É muito negativismo", disse Kaká. Ele mostrou coragem até para contrariar a eleição da Fifa que deu ao francês Zinedine Zidane a condição de melhor jogador do ano. Na sua opinião, quem merecia o título era mesmo o Ronaldo. "Faz parte desse negativismo que eu falei da seleção. Muita gente vem falar que o Zidane é o melhor do mundo. Não é. O melhor mesmo é o Ronaldinho, não tem jeito."