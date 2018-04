Kaká renova com o Milan até 2009 O bom desempenho em campo e a fundamental colaboração para a conquista do título do Calcio, rendeu ao meia Kaká a renovação de seu contrato com o Milan por mais duas temporadas. O brasileiro, que em princípio havia firmado compromisso com o clube italiano até 30 de junho de 2007, ampliou sua permanência na equipe até o mesmo período de 2009, informou nesta quinta-feira um comunicado do Milan. O valor da transação não foi revelado. Recentemente, Seedorf, Shevchenko e Tomasson, também renovaram seus contratos até 2009.