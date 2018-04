Kaká renova com o Milan até 2012, diz jornal italiano

Kaká fica até 2012 no Milan. Principal favorito à conquista do título de melhor jogador do mundo pela Fifa nesta temporada, o meia-atacante brasileiro renovou o seu contrato com o time italiano por mais cinco anos, segundo informação do jornal "La Gazzetta dello Sport". Os dirigentes do Milan, no entanto, decidiram não fazer o anuncio oficial já neste sábado por causa da proximidade com a eleição da Bola de Ouro da Fifa, que será entregue no próximo dia 2 de dezembro, em Paris. Os valores do acordo não foram divulgados. O valor do contrato coloca Kaká como um dos jogadores mais bem pagos do mundo. Ele irá receber 9 milhões de euros (cerca de 23 milhões de reais) por temporada. Com a confirmação da renovação acabam as especulações sobre uma possível transferência do brasileiro de 25 anos, que chegou ao Milan em 2003, para o Real Madrid, da Espanha.