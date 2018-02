Kaká, Robinho e Ronaldinho juntos no treino da seleção O técnico Dunga escalou o trio Kaká, Ronaldinho e Robinho juntos no treino desta sexta-feira, visando a partida amistosa de sábado (ao meio-dia de Brasília) contra o Chile, no Estádio Nya Ullevi, em Gotemburgo, na Suécia. Com isso, a equipe que começará o jogo é: Júlio César; Daniel Alves, Lúcio, Juan e Gilberto; Gilberto Silva, Elano, Kaká e Ronaldinho; Robinho e Fred. Esta será a primeira vez que os três atuarão juntos como titulares na seleção brasileira sob o comando de Dunga. Antes disso, eles haviam atuado apenas 45 minutos ao mesmo tempo, na etapa final da partida contra o Equador, que o Brasil venceu por 2 a 1, em outubro do ano passado, em Estocolmo. "O Elano vai ter que ficar mais fixo e o Kaká terá uma participação maior, saindo mais de trás. Mas ele é um jogador que tem boa velocidade para chegar nas jogadas de frente e poderá fazer isso muito bem. E não pude escalar este time antes por que o Ronaldinho Gaúcho se contundiu e foi desconvocado", disse o técnico. A preparação para a formação deste time começou na noite de quinta, quando todos os jogadores foram assistir a uma palestra com o técnico Dunga e o auxiliar Jorginho, onde forma mostrados lances da última partida, contra Portugal (perdeu por 2 a 0), com a intenção de mostrar erros e acertos. Ainda sobre o treino desta sexta, o único antes do amistoso, o time reserva, com Júlio César no gol - mas ele será titular -, foi completado com três jogadores suecos e um atacante brasileiro, o cearense Ari, que atua no clube Kalmar, da primeira divisão sueca. O fato lamentável do treino foi um torcedor que invadiu o gramado e foi pego pelos seguranças locais. Atualizado às 15h29 para acréscimo de informações