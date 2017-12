Kaká, Roque e Cafu devem ser poupados O técnico Carlos Alberto Parreira deve poupar três titulares da seleção brasileira no amistoso desta terça-feira, contra a seleção da Catalunha, em Barcelona. O lateral Cafu, o zagueiro Roque Júnior e meia-atacante Kaká ainda se recuperam de leves contusões e serão preservados para o jogo do dia 2, contra a Argentina, em Belo Horizonte, pelas Eliminatórias da Copa. ?Todos eles precisam de repouso e boa alimentação. O importante é que descansem ao máximo?, revelou o médico da seleção, José Luís Runco. Assim, o Brasil deve entrar em campo com Dida; Belletti, Cris, Luisão e Roberto Carlos; Edmílson, Juninho Pernambucano, Zé Roberto e Edu; Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo. Mas Parreira já avisou que, como o amistoso com a Catalunha não vale muita coisa, vai aproveitar para mexer bastante no time e, assim, dar oportunidade a quase todos os convocados. ?Quero usar 18 ou 19 jogadores na partida?, afirmou o técnico.