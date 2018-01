Kaká sabe que está na mira de Parreira As horas que os jogadores da seleção brasileira passam presos nos aviões após as partidas costumam ter um efeito colateral produtivo. As horas sem sono costumam fazer com que sejam mais sinceros do que o normal. Foi assim com Kaká. Com um sorriso tímido e a mochila do Milan nas costas, o jogador de 21 anos demonstrou toda a felicidade que vive no time italiano e na seleção. Fugindo das tietes e passando muito frio ao desembarcar apenas de camiseta sob os 11 graus de Cumbica, na manhã desta quinta-feira, ele se abriu. Leia mais no Jornal da Tarde