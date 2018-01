Kaká se despede do sonho europeu Finalmente Kaká se conscientizou: não há espaço para ele em nenhum clube grande europeu. Ele, que sonhava com Milan e Real Madrid no final do ano passado, a ponto de se indispor com torcedores são-paulinos, sentiu que deve se contentar com o São Paulo. Falhou o lobby de Leonardo na Itália e os espanhóis comemoram a contratação milionária de Beckham. Ele demonstrava falta de empolgação ontem no treinamento que fez para a partida de amanhã, às 18 horas, contra o Goiás, no Morumbi. Leia mais no Jornal da Tarde