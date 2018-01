Kaká se prepara para jogo em Madri O meia são-paulino Kaká está realizando no CT da Barra Funda alguns treinamentos, visando ao amistoso em que participará pela Seleção do Resto do Mundo contra o Real Madrid, quarta-feira, em comemoração ao centenário do clube espanhol. Kaká foi o único jogador que atua no Brasil convocado por Luiz Felipe Scolari, que dirigirá a equipe do Resto do Mundo ao lado de Arrigo Sacchi. Nesta quinta-feira, o lateral-direito Gabriel e o centroavante Reinaldo, que tratavam de contusões no CT, foram liberados para as férias. Em relação a reforços, além de Leonardo Moura, o clube segue negociando com o lateral-esquerdo Fabiano, do Atlético-PR.