Kaká se recupera em casa de artroscopia no joelho esquerdo

Gripado, o meia Kaká, do Milan, inicia em sua casa em São Paulo, a fisioterapia para se recuperar de uma artroscopia no joelho esquerdo. O meia brasileiro passou pela cirurgia nessa sexta-feira, 23, no Rio de Janeiro. Veja também: À espera de um novo técnico, Chelsea está de olho em Kaká Kaká está aos cuidados do fisioterapeuta do São Paulo e da seleção brasileira, Luiz Rosan que afirma que a recuperação do jogador está em "ótima evolução". "Seu joelho está sem edema e com um arco de movimentação total. A evolução está sendo muito boa", afirma o fisioterapeuta, que ainda completa "por estar gripado, preferimos iniciar a reabilitação em sua casa, pois ele também precisa de repouso".