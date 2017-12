Kaká será embaixador da ONU O prestígio de Kaká não pára de crescer na Europa. O meia do Milan será nomeado ?Embaixador contra a Fome?, do Programa de Alimentação das Nações Unidas (PAM), segundo informou nesta sexta-feira a divisão de imprensa da ONU. O anúncio oficial será feito terça-feira que vem, pelo diretor-executivo-adjunto da ONU, John Powell. A solenidade de nomeação de Kaká será realizada numa dependência especial do estádio Giuseppe Meazza, em Milão.