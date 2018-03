Kaká será o capitão da seleção na Copa Ouro Com Kaká escolhido para ser o capitão do time, a seleção Sub-23 termina neste sábado seu apronto antes da estréia de domingo, na Copa Ouro, contra os mexicanos, na Cidade de México. Nesta sexta-feira, os jogadores brasileiros treinaram pela manhã no Estádio Azteca, local da partida, e à tarde, realizaram um coletivo no Centro de Treinamento do América. A escolha por Kaká demonstra o quanto o técnico Ricardo Gomes confia no jogador. Antes de deixar o Brasil, o treinador não escondeu sua expectativa de "recuperar" o atleta, que não vinha tendo boas atuações pelo São Paulo. Aliás, ele é um dos principais entusiastas das exibições do meia. "Acredito que a escolha tenha acontecido porque sou um dos mais experientes do grupo", frisou o meia. Nesta sexta-feira pela manhã, a seleção fez o reconhecimento do Estádio Azteca. Robinho e Diego lembraram da partida contra o Cruz Azul, pela quarta-de-final da Taça Libertadores da América, deste ano. Na ocasião, Diego fez o segundo gol do Santos, no empate por 2 a 2, sendo que o time paulista sempre esteve em desvantagem no marcador. "Recebi a bola perto da linha do meio-campo e pude carregá-la um pouco até ter condições de encobrir o goleiro. Sem dúvida foi um dos gols mais bonitos que fiz, tanto por sua beleza como por sua importância", lembrou Diego. "Espero que a seleção brasileira possa jogar bem no domingo e conseguir uma boa vitória." A perspectiva de um estádio lotado, não tem preocupado o técnico da seleção. Para ele, os jogadores estão acostumados a atuar na casa do adversário, com a torcida contra. "Praticamente todos os atletas são titulares em suas equipes e isso será superado", afirmou Gomes.