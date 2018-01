Kaká será referência no time olímpico A nova seleção olímpica, convocada nesta segunda-feira pela primeira vez pelo técnico Ricardo Gomes, conta com uma presença ilustre: o jovem e já experiente Kaká, do São Paulo, campeão do mundo no Japão e referência para os demais 21 relacionados que vão disputar um torneio no Catar, em janeiro. Kaká recebeu muitos elogios do treinador. "Ele foi ao Mundial como revelação e agora é o jogador de maior evidência neste grupo. Vai servir de exemplo, o Kaká é uma liderança." Ricardo Gomes resolveu poupar atletas do Santos. Numa lista preliminar, distribuída pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pouco antes da oficial, constavam da convocação o zagueiro Alex, o volante Paulo Almeida e o meia Elano. Mas como o time campeão brasileiro já tem três atletas relacionados para a seleção Sub-20 (Diego, Robinho e William), a comissão técnica da seleção olímpica (Sub-23), decidiu substituí-los. O treinador bem que queria contar com vários jogadores que atuam no exterior já nesse primeiro contato. Todos em condições de participar dos Jogos de Atenas, em 2004, por terem nascido após 1 de janeiro de 1981. Chegou a citar o nome de alguns: Éwerthon, do Borussia Dortmund, Thiago Motta e Fábio Rochemback, do Barcelona, e Eduardo Costa, do Bordeaux. Ricardo Gomes mais uma vez deixou claro que pode levar três jogadores com mais de 23 anos para a Olimpíada, permissão prevista no regulamento dos Jogos. Ele admitiu que Kléber e Gil, do Corinthians, Kléberson, do Atlético-PR, e Luís Fabiano, do São Paulo, podem vir a ser aproveitados em partidas futuras da equipe. Os quatro estariam no grupo dos que nasceram antes de janeiro de 1981. "Tudo ainda é cedo. Vou ter tempo para estudar." Vão trabalhar com Ricardo Gomes o auxiliar técnico Cristóvão Borges, que acumulará a função com a de treinador do Juventude, os preparadores físicos Luiz Otávio e Carlos Neves e o treinador de goleiros Wendell. Veja a lista completa: Goleiros - Diego (Palmeiras) e Rubinho (Corinthians) Laterais - Maicon (Cruzeiro), Angelo (Corinthians), Michel (Atlético-MG) e Fabinho (Paraná) Zagueiros - Luisão (Cruzeiro), Júlio Santos (São Paulo), Renato (Juventude) e Adriano (Grêmio) Volantes - Fabrício (Corinthians), Júlio Baptista (São Paulo), Jair (Bahia) e Fernando (Grêmio) Meias - Kaká (São Paulo), Andrezinho (Flamengo), Léo Lima (Vasco) e Paulinho (Atlético-MG) Atacantes - Robert (São Caetano), Souza (Vasco), Nenê (Palmeiras) e Marcinho (Corinthians)