Kaká será submetido a testes amanhã O técnico Nelsinho Baptista estuda a melhor forma de montar a equipe do São Paulo para o jogo de domingo, no Morumbi, contra o Corinthians, quando começa a decisão do Torneio Rio-São Paulo. Sem poder contar com o atacante França, que se recupera de uma contusão na coxa direita ele ainda vive a expectativa em relação à recuperação do meia-atacante kaká. O jogador sofreu um entorse no tornozelo direito e é dúvida. Segundo o médico do clube, José Sanchez, Kaká está em tratamento intensivo e será submetido a testes amanhã. "Mas a definição pode sair no domingo, pouco antes do jogo. O importante é que ele só vai ser liberado se estiver 100% clinicamente", afirmou. A estratégia encontrada para superar os problemas foi a motivação. Hoje, Nelsinho intensificou a cobrança sobre os jogadores. Aos gritos, cobrou atenção no posicionamento tanto dos atacantes, que precisam buscar espaços, como dos defensores. Mas uma coisa já está definida: se Kaká não se recuperar, Dill vai entrar no time. "Trata-se de um artilheiro. E artilheiro sempre aparece nas horas decisivas", disse o técnico são-paulino.