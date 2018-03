Kaká tem dificuldade para obter cidadania O sonho de Kaká tornar-se cidadão italiano está mais distante, pois complicação burocrática dificulta a liberação de seu passaporte europeu. Os responsáveis pela análise das solicitações alegam que a bisavó materna do astro do Milan renunciou à sua nacionalidade, quando emigrou da Itália para o Brasil. Essa atitude interromperia a transmissão natural de seus descendentes pleitearem o direito de serem considerados cidadãos comunitários. ?A questão é delicada, mas nossos advogados tratam de reunir os papéis necessários para resolver?, justificou Leonardo, ex-jogador e hoje dirigente do Milan. Ter passaporte italiano facilitará a vida de Kaká ? que poderá circular livremente pela Europa ? e valorizará seu passe. Além disso, abrirá vaga para um extracomunitário no elenco milanês. Desde que chegou à Itália, no segundo semestre do ano passado, Kaká é um dos jogadores que mais ganharam destaque no futebol mundial. Em pouco tempo, deixou de ser promessa ou aposta futura do Milan para virar um dos pontos de referência da equipe.