Kaká tenta repetir o feito de 2001 Se há um jogador que tem boas lembranças de uma final de Rio-São Paulo é Kaká, do São Paulo. Ano passado, quando ainda era um jogador recém-promovido do time de juniores, ele entrou na partida decisiva, contra o Botafogo, no Morumbi, e marcou dois gols, virando o jogo para o Tricolor, que venceu por 2 a 1. Foi a primeira vez que o time conquistou o interestadual. ?Da outra vez o título veio. Espero que isso se repita hoje?, disse o meia. Leia mais no Jornal da Tarde