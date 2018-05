Kaká treina em separado, mas não preocupa Real Madrid

O meia brasileiro até iniciou uma sessão de exercícios físicos com o restante do grupo, mas depois de alguns minutos se afastou e iniciou uma corrida sozinho. No entanto, Kaká não preocupa para a partida de sábado.

As ausências do treino desta terça-feira ficaram por conta do meio-campo Guti, do atacante Van Nistelrooy e do zagueiro Metzelder, que estão lesionados e deram continuidade ao trabalho de recuperação.

O Real Madrid perdeu a primeira colocação do Campeonato Espanhol para o Barcelona após o clássico no Camp Nou. Os madrilenhos estão em segundo com 28 pontos, dois atrás do rival de domingo.