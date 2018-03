Kaká vai a Londres gravar comercial O meia Kaká viaja na noite deste domingo para a Inglaterra, onde gravará um comercial com os astros David Beckham, do Manchester United, e Zinedine Zidane, do Real Madrid. Os dirigentes do São Paulo e seu empresário, Wagner Ribeiro, garantem que se trata apenas de um compromisso publicitário. E fazem questão de dizer que nenhum negócio será feito durante a viagem. Os são-paulinos reconhecem que não é a melhor hora para que o meia vá à Europa. Afinal, está em fase de tratamento para se recuperar de contusão no tornozelo esquerdo e uma paralisação ? ou redução ? do trabalho pode retardar um pouco seu retorno aos gramados. A lesão o impede de disputar o clássico deste domingo, contra o Santos. A volta ao Brasil está programada para quarta-feira. Aílton, que chegou no ano passado de Pernambuco, será o substituto do meia. Reinaldo, que se despedirá do clube em poucas semanas, atuará no ataque.