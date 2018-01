Kaká vai aparecer de Papai Noel Kaká foi o escolhido para ilustrar a capa da revista do Milan neste mês. O astro brasileiro aparece vestido de Papai Noel e manda seu recado aos ?tifosi?: Auguri! - uma felicitação em italiano. Kaká promove o calendário da equipe para 2006, com venda revertida à Fundação Milan. Desde sua contratação, em 2003, ele esteve em um terço das capas da publicação ?Forza Milan!? O bambino de ouro dos milaneses anda na correria com seu casamento, sexta-feira em São Paulo, com Carolina Celico. Evangélicos, a cerimônia acontecerá na igreja Renascer em Cristo, na Vila Mariana, e será comandada pelo apóstolo Estevam Hernandes e pela ?bispa? Sônia Hernandes, ambos fundadores da igreja nos anos 80. A festa, para 900 convidados VIPs, será no Gran Hyatt Hotel, em São Paulo. O som ficará por conta da banda Renascer Praise, uma das mais famosas no segmento gospel.