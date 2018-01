Kaká vai assumir a vaga de Ronaldinho O meia Kaká deverá ser o titular da seleção brasileira no amistoso contra a Jamaica, dia 12, em Leicester, na Inglaterra. Ele deverá assumir a vaga deixada por Ronaldinho Gaúcho, que sofreu uma contratura muscular na coxa direita durante partida do Barcelona contra o Gramanet, pela Copa do Rei, na noite desta terça-feira. Por conta disso, ele acabou sendo cortado. ?Ele (Kaká) está crescendo de produção e é a primeira idéia que me vem à cabeça para substituir Ronaldinho. Não penso em convocar ninguém para substituí-lo", disse Parreira ao chegar na tarde desta quarta-feira ao Champneys Springs Resorts, onde a seleção vai ficar hospedada até domingo. Ronaldinho Gaúcho sequer viajou para Inglaterra. O departamento médico do Barcelona entrou em contato com a CBF comunicando que o jogador não tinha condições de integrar a seleção brasileira. O primeiro treino da seleção está marcado para esta quinta-feira à tarde, no centro de treinamento de Leicester Futebol Clube. O técnico vai poder contar com todos os jogadores, inclusive Denilson, do Bétis, que por ter que atuar na Copa do Rei da Espanha na noite desta quarta só chega nesta quinta-feira pela manhã à Inglaterra. Mesmo assumindo que a Jamaica não é um adversário dos mais perigosos, Parreira diz que o teste será de grande proveito e que o Brasil vai entrar em campo para ganhar a partida. ?O Brasil é tecnicamente muito superior a Jamaica ( a seleção é a numero 45 no ranking de 220 seleções da Fifa) e não podemos deixar isso de lado. Por outra razão, esses times jogam contra o Brasil como se fosse o jogo da vida, como se estivessem disputando uma final de Copa do Mundo, o que é bom?, disse. Parreira fez questão de lembrar que a Jamaica foi a opção encontrada pela CBF para aproveitar a brecha de mais quase dois meses entre os jogos das Eliminatórias para a Copa de 2006 para reunir os jogadores que jogam na Europa. De acordo com as regras da Fifa, os clubes só são obrigados a liberar jogadores para amistosos dentro do seu próprio continente. Por isso, Parreira vai aproveitar ao máximo as oportunidades que surgirem durante as Eliminatórias. ?Vou tentar fazer isso sempre que o calendário permitir. Oportunidades como essa não se pode desperdiçar?, disse. Sobre os próximos adversários do Brasil nas Eliminatórias, Carlos Alberto Parreira disse que novamente a seleção vai enfrentar dois adversários completamente distintos, como aconteceu nas duas primeiras partidas (contra Colômbia e Equador). ?O Peru ( no dia 16 de novembro em Lima) está vindo de uma derrota e vai tentar ganhar a partida. Já o Uruguai (no dia 19 de novembro, em Curitiba), em casa, vai aprontar aquela retranca tradicional que a gente já conhece. Vão ser dois jogos de paciência e totalmente distintos?. avaliou. Nesta quinta-feira à tarde, a seleção brasileira faz o seu primeiro treino no Centro de Treinamento do Leicester Futebol Clube, onde também treinara na sexta-feira. No sábado, os jogadores vão ter a chance de fazer o reconhecimento do gramado do Walters Stadium, onde atuam no domingo. A expectativa é de que o estádio esteja lotado no domingo. Dos 32 mil ingressos postos a venda restam apenas 7 mil.