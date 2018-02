Kaká vai desfalcar também a seleção O pior aconteceu para o São Paulo na decisão do Campeonato Paulista, antes mesmo do início do jogo. Se a situação física do meia Kaká, que vinha sofrendo dores musculares na coxa direita, foi considerada preocupante durante a semana, tornou-se crítica no dia da decisão. O jogador, cuja presença era esperada para pelo menos 45 minutos de disputa, sequer integrou o banco de reservas e assistiu à partida das tribunas do estádio do Morumbi. "Não tinha condições. A dor estava insuportável", explicou o jogador, que lamentou sua ausência na final do estadual. "Fui até onde dava mas não teve jeito. Fica para a próxima", completou o meia, um tanto desolado com o fato de não poder contribuir para que seu time pudesse reverter a vantagem adquirida pelo Corinthians com a vitória por 3 a 2 no primeiro jogo da decisão. Segundo o médico do São Paulo, José Sanches, a recuperação de Kaká durante sua preparação em Extrema (MG) foi muito boa e todos estavam animados quanto a sua presença em campo. Mas na véspera do jogo, o meia passou a sentir dores mais agudas. "O problema estava criando dificuldades para o jogador dar piques, freadas e dar chutes, principalmente com o peito do pé", descreveu o médico. Sanches afirmou que tão logo foi constatado que Kaká não teria condições de disputar a final do Paulista, ligou para o médico da seleção, José Luiz Runco, para relatar o problema. Como estará passando por recuperação da contusão nos próximos dias, Kaká também foi cortado da lista de convocados pelo técnico Carlos Alberto Parreira para o amistoso da seleção brasileira contra Portugal, dia 29, na cidade do Porto.